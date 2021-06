[Science-friction] Le pari scientifique manqué de Microsoft sur l'ordinateur quantique

15 jours gratuits et sans engagement

Gagner une course, c’est parfois prendre un risque. Celle au calculateur quantique, dans laquelle se sont aussi alignés IBM, Google et nombre de start-up issues du monde académique, n’échappe pas à cette règle. Microsoft en a fait les frais. Devancée par les deux autres géants américains, l'entreprise a fait un pari stratégique fou : baser son ordinateur quantique sur une particule dont l’existence a été théorisée il y a plus de 80 ans mais jamais prouvée, les fermions de Majorana. A LIRE AUSSI [L’instant tech] Amazon mise sur une techno française pour son futur ordinateur quantique