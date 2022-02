[Science-friction] La maltraitance animale chez Neuralink, symptôme de la méthode Musk ?

C’est un délai qui semble compliqué à tenir. D’après son fondateur Elon Musk, Neuralink est censé débuter les essais cliniques de son implant cérébral sur l’humain au cours de l’année 2022. Un calendrier optimiste pour la start-up fondée en 2016, toujours dans l’attente d’une autorisation de l’administration américaine… D'autant qu'elle est confrontée à des accusations de maltraitance sur ses cobayes singes. De quoi se demander si la recette qui a fait le succès d’Elon Musk dans l’auto et le spatial – de grandes promesses et des dates-buttoir intenables – peuvent fonctionner dans la santé. Et si oui, à quel prix.

