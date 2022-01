[Science-friction] L’affaire Theranos, une leçon plus qu’un bouleversement pour la Silicon Valley

La fondatrice de la start-up américaine Theranos, Elisabeth Holmes, a été condamnée pour escroquerie le 3 janvier 2022. Sa promesse de révolutionner les analyses sanguines n’était qu’un mensonge, qu’elle a porté jusqu’à lever plus de 700 millions de dollars, poussant au bout de sa logique le credo « fake it until you make it » (« fais semblant jusqu’à ce que tu y parviennes »), profondément ancré dans la mentalité de la Silicon Valley.