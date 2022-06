[Science-friction] Faire progresser l’IA qui imite la conscience est un danger, même pour les ingénieurs de Google!

Le mythe de la machine qui s’éveille continue de faire couler de l’encre. Plus surprenant, c’est un ingénieur de Google, Blake Lemoine, qui semble être tombé dans ce piège. Travaillant à tester le système développé par Google pour créer des logiciels conversationnels (ou chatbots), appelé LaMDA, pour « Language Model for Dialogue Applications », il a été bluffé par les réponses apportées à ses questions. Au point d’alerter sa hiérarchie, cherchant à apporter les preuves que cette IA était « consciente » – précisément, le mot anglais utilisé est « sentient », qui peut signifier conscient ou sensible, au sens d’avoir la faculté de ressentir.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]