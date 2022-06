[Science-friction] Face aux «agressions sexuelles», faut-il mettre la police dans le métavers ?

« C'était surréaliste. C'était un cauchemar. » C’est avec ces mots que Nina Jane Patel a qualifié l’agression qu’elle a vécue lors d’un test de la bêta-version du métavers de Meta, Horizon Worlds. « Dans les 60 secondes qui ont suivi mon adhésion [à la plateforme], j'ai été harcelée verbalement et sexuellement, raconte-t-elle dans un post sur Medium. Trois à quatre avatars masculins, avec des voix masculines, ont fondamentalement, mais virtuellement, violé mon avatar et pris des photos. Alors que j'essayais de m'enfuir, ils ont crié "ne fais pas semblant de ne pas aimer ça" et "va te masturber devant la photo". »

