[Science-friction] En Chine, les moteurs du quantique sont moins les géants du web... que l'université

Fin août, Baidu a présenté son premier calculateur quantique et lancé un service cloud dédié. Des technologies plutôt en retard par rapport à celles des grands groupes américains. De quoi conclure que la Chine est à la traîne dans la course au quantique? L'explication tient plutôt au modèle d'innovation: les grands progrès de la Chine dans le quantique sont surtout portés par l'Université des sciences et technologie. Voire par un seul homme, Jian-Wei Pan.