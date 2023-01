[Science-friction] Derrière le succès de ChatGPT, les petites mains cachées de la tech

Les vidéos, images et descriptions de meurtre, agression sexuelle et autre actes violents sont légions sur Internet. Et les données utilisées pour entrainer le modèle d'intelligence artificielle ChatGPT, tirées du web, n'en étaient pas exemptes. Pour les purger des contenus toxiques, OpenAI a chargé une société d’étiqueter les données. Dans une longue enquête, le journal Time rapporte les faibles rémunérations et les conditions de travail difficiles des salariés kenyans qui y ont oeuvré.