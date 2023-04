[Science-friction] Après la liberté d’expression, Elon Musk s’attaque à "la vérité" avec TruthGPT

Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Fin mars, Elon Musk signait un appel alarmiste alertant des «profonds risques pour la société et l’humanité» que représentent les systèmes d’intelligence artificielle générative, ChatGPT en tête, et demandait d’arrêter leur développement. Trois semaines plus tard, le 17 avril, le milliardaire annonce sur la chaîne conservatrice Fox News lancer… un modèle d'IA. Et pas n’importe laquelle. «Une IA qui recherche la vérité maximale et qui essaie de comprendre la nature de l'univers», a-t-il présenté. TruthGPT, son surnom, n’est pas sans rappeler le réseau social Truth lancé par Donald Trump lorsqu'il avait été banni de Facebook, Instagram et Twitter, quelques jours après l’invasion du Capitole américain, début 2021.

