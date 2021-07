SCAF, Rafale, Falcon… Ce nouveau labo de Dassault va concevoir des matériaux innovants

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Armée de l'air Rafale, mais aussi Falcon, SCAF... Autant de programmes qui nécessitent de nouveaux matériaux. Pour les concevoir, Dassault fait appel au monde académique.

Si les nouvelles sources d’énergie tirent en ce moment la couette vers eux dans l’aéronautique, les matériaux aussi ont un rôle déterminant à jouer dans le secteur. Pour preuve, Dassault Aviation a annoncé lundi 5 juillet la création d’un laboratoire commun, avec pour partenaires académiques l’Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS, Strasbourg) et l’Institut Jean Lamour (IJL, Nancy). Son nom: MOLIERE, pour "Matériaux fonctionnels innovants pour l’aéronautique". Un laboratoire établi pour quatre années reconductibles.

Pourquoi Dassault s’est-il tourné vers le monde académique? Entre le système de combat aérien du futur (SCAF) qui doit voir le jour à l’horizon 2040, la modernisation de la famille des avions d’affaires Falcon dont le dernier-né – le Falcon 10X – est prévu pour 2025 et la décarbonation de l’aviation, l’avionneur entre dans une période de forts besoins en matière de recherche et développement (R&D). Ce rapprochement intervient en outre en pleine réorganisation industrielle pour Dassault, son site de Merignac (Gironde) concentrant dorénavant les activités de conception et de développement.

