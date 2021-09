Santé psychique “on demand”, les entreprises veulent des salariés bien dans leur tête

« Des gens plus heureux, des entreprises plus saines », proclame Headspace, une application de méditation en ligne. « Les compagnies leaders ont la santé mentale à l’esprit », affirme Ginger, une autre application qui propose des coaches en chat et des psychologues et psychiatres en séance vidéo. Les deux sociétés américaines ont fusionné dans l’été pour créer un géant de la santé mentale en ligne valorisé à 3 milliards de dollars.