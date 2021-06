Sanofi veut rattraper son retard en créant un centre spécialisé dans les vaccins ARN messager

Très en retard dans la course contre le Covid-19, le géant pharmaceutique français Sanofi souhaite se replacer dans la course au développement de la nouvelle génération de vaccins, en finançant un centre spécialisé dans la création de vaccins ARN messager (ARNm). Cette technologie, popularisée avec le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech et celui de Moderna, représentera un investissement annuel de 400 millions d’euros pour l’entreprise, et ce dès 2021. Le centre reposera sur deux sites du groupe, à Cambridge (Massachussetts, États-Unis) et Marcy-L’Étoile, près de Lyon (Rhône).