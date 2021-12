Sanofi en panne d’innovation, vraiment?

15 jours gratuits et sans engagement

La course mondiale aux vaccins anti-Covid a relégué Sanofi en deuxième ligne. Son premier projet vaccinal ne sera prêt que fin 2021 et sera cantonné aux rappels. Malgré de bons résultats cliniques, le second vaccin, à ARNm, ne pouvait pas arriver sur le marché avant fin 2022. Trop tard pour Sanofi, qui préfère jeter l’éponge. Ce bilan, peu glorieux pour l’un des leaders mondiaux des vaccins, suscite des critiques incessantes sur ses capacités d’innovation. C’est pourtant un raccourci inexact.