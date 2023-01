Salaires, carburant, agro… Ce qui change pour les industriels au 1er janvier 2023

Social

Revalorisation du Smic

La hausse annuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), prévue pour le 1er janvier, s'élèvera à 1,81%. Il sera ainsi fixé à 1 709 euros brut et à 1 353 euros net, soit 11,27 euros de l’heure, pour un temps plein de 35 heures hebdomadaires. Après avoir été augmenté en janvier 2022, il avait déjà bénéficié de deux revalorisations automatiques en mai et en août, respectivement de 2,6% et de 2%.

Mobilité

[...]