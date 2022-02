Sakowin, l'autre voie de l'hydrogène sans CO2

C’est un pari « à contre-courant », admet volontiers Gérard Gatt. Certes, Sakowin, qu’il a fondé en 2017 et qu’il préside, a récemment attiré l’attention de grands industriels français, dont Saint-Gobain, Ponticelli Frères et ADF. Mais la somme d’un peu plus de 1 million d’euros qu’ils ont mise sur la table n’est qu’un début pour crédibiliser la deeptech d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]