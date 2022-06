Safran, Toyota… Les entreprises revoient déjà à la hausse les augmentations de salaires

Il était l'un des premiers industriels à signer avec ses syndicats, en octobre 2021, un accord sur les augmentations de salaires annuelles. Et désormais Safran est aussi le premier à le revoir à la hausse, au vu du niveau atteint par l’inflation (5,2% en mai sur un an). « Toutes les organisations syndicales ont demandé, dès décembre, de revoir plus tôt que prévu l’accord signé en octobre, raconte Anne-Claude Vitali, déléguée syndicale centrale CFDT de Safran. Mais la direction souhaitait attendre les résultats trimestriels, fin avril, et mesurer l’impact de la guerre en Ukraine. »

