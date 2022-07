Safran et GE vont tester leur moteur à l'architecture révolutionnaire sur un Airbus A380

L'Airbus A380 a beau ne plus être produit, il connait une étonnante deuxième vie. Les compagnies aériennes qui s'en étaient détournées lors de la crise du Covid-19, comme Lufthansa ou British Airways, commencent à faire marche arrière et à le remettre en service avec la reprise du trafic. Surtout, Airbus s'appuie sur le superjumbo encore vaillant pour tester des solutions techniques pouvant permettre de décarboner l'aviation. En février, Airbus et CFM annonçaient qu'un A380 modifié accueilleraient un démonstrateur de système de propulsion à hydrogène. Un premier vol est prévu en 2026.

Les mêmes partenaires (Airbus et CFM) prévoient de s'appuyer sur la même plate-forme (un A380 modifié) pour tester en vol l'architecture de pointe de moteur “open fan” développée par CFM. L'un des quatre réacteurs classiques sera remplacé par un moteur non caréné. «La campagne d'essais en vol sera effectuée dans la seconde moitié de cette décennie depuis le centre d'essais en vol d'Airbus à Toulouse (Haute-Garonne)», indiquent les partenaires dans un communiqué. «Avant les vols d'essais de l'A380, CFM effectuera des essais au sol du moteur, ainsi que la validation des essais en vol au centre des opérations d'essais en vol de GE Aviation à Victorville, en Californie, aux États-Unis».

20% d'émissions de CO2 en moins

L'architecture innovante d'un tel moteur aurait le potentiel de diminuer les émissions de CO2 de 20% par rapport aux solutions actuelles. Ce moteur open fan serait en outre compatible avec l'utilisation à 100% de SAF (carburant d'aviation durable). C'est donc une voie de recherche prometteuse qu'il faut désormais vérifier en conditions de vol réelles. Safran vise une mise en service de son moteur de nouvelle génération à l'horizon 2035, dans le cadre du programme RISE (pour "Revolutionary Innovation for Sustainable Engines").