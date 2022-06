Safran double (de peu) Stellantis et devient le premier déposant de brevets en France en 2021

C’est une première depuis 2004 et la publication du premier classement annuel des principaux déposants de brevets à l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi), qui met à l’honneur les champions français de l’innovation. Avec 1 037 demandes de brevets publiées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, Safran monte sur la première place du podium. Stellantis est relégué au second rang. Il s’en est fallu de peu : seuls deux petits brevets séparent les deux grands groupes. Le constructeur automobile issu de la fusion du groupe PSA et de Fiat Chrysler Automobile comptabilise au total 1 035 demandes au compteur. L’équipementier automobile Valeo ferme la marche, avec 721 demandes publiées (contre 819 en 2020).

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]