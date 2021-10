Roubaix fédère son écosystème textile pour faire renaître la filière

Rue du Chemin de fer, à deux pas de la gare de Roubaix (Nord) et en face de l’imposante école d’ingénieurs des arts et industries textiles (Ensait) où ils se sont rencontrés, trois jeunes diplômés ont ouvert en juillet un de ces lieux hybrides où l’on a envie de se poser. A l’entrée du bar aux murs de briques et au sol de bois, niché au fond d’une cour, une vieille machine à tricoter illustre le lien entre le passé textile de la ville et son renouveau. Au fond du bar, un atelier abrite deux machines à tricoter flambant neuves. Les Trois Tricoteurs produisent à la demande des chaussettes (en 5 minutes la pièce) ou des pulls (en 30 minutes). Une mode responsable, sans stocks inutiles, sans soldes, en circuit court.