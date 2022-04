Revoir ses recettes, négocier avec ses clients, économiser l’énergie... Comment les industriels se préservent de l’inflation

Dans l'industrie, l’agilité est de nouveau sur toutes les lèvres. Le terme ne renvoie plus aussi spontanément qu’avant au Covid-19. Désormais, c’est le retour de l’inflation qui pousse chaque entreprise à s’adapter. Beaucoup ont déjà commencé à optimiser leurs coûts et à repenser la relation commerciale avec leurs clients. La guerre en Ukraine et ses conséquences économiques a amplifié le mouvement depuis fin février.

Chez Laudescher, un fabricant de panneaux à claire-voie en bois massif implanté à Carentan-les-Marais dans la Manche, la démarche de réduction des coûts est assumée. « Nous essayons d’améliorer notre taux de transformation, pour exploiter au maximum le bois qui rentre dans l’usine, et d’optimiser nos flux par la digitalisation dans le cadre d’une subvention de 500 000 euros du plan France relance », décrit Rodrick Carrasco, son directeur général associé, auprès de L’Usine Nouvelle. Pour limiter sa facture d’électricité, la PME de 50 salariés aux 10 millions d’euros de chiffre d’affaires a lancé le remplacement de l’intégralité de ses éclairages par des LED.

Economies d'énergie à gogo

[...]