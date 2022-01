Réunion décisive à Mérignac pour tenter de mettre fin à la grève chez Dassault Aviation

La direction de Dassault Aviation s’apprête à rencontrer les représentants de la CGT et de la CFDT du site de Mérignac (Gironde), ce mardi 18 janvier à 17 heures. Les deux syndicats s’estiment insatisfaits de l’issue des négociations annuelles obligatoires (NAO), conclues le 17 décembre 2021, et appellent depuis à la grève. Le mouvement serait suivi par un tiers du personnel de production des sites du Sud-ouest et de Mérignac en particulier.