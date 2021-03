[Retour vers le futur] Un an de Covid, vivement demain !

Deux confinements, un couvre-feu qui n’en finit pas, des secteurs entiers de l’économie sinistrés et qui, pour certains, ne s’en remettront pas, une défiance jamais égalée envers les élus et autres experts, sans compter la mauvaise santé psychologique de beaucoup et des libertés restreintes pour tous… On ne soulignera jamais assez le bilan accablant de cette première année de la pandémie de Covid-19, avec près de 90 000 décès rien qu’en France, et des séquelles lourdes qui perdurent pendant des mois pour des milliers de malades.