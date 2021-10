[Reportage] Comment le made in Portugal se met à l'heure de l'industrie 4.0

Dès la sortie de l’autoroute, impossible de rater l’usine de RTE Bikes. Située à Serzedo, à 19 kilomètres de Porto, dans le nord du Portugal, son entrepôt de 37 mètres de hauteur domine la zone industrielle qui sépare la quatre-voies de la petite ville aux façades carrelées. Il s’agit de la plus grande fabrique de vélos d’Europe. « C’est ici que sont stockées les pièces qui nous permettent de fabriquer plus de 1 million de vélos par an », s’enorgueillit Fernando Ribeiro, le directeur technique du site, en pointant du doigt la grande tour blanche. Toutes, sauf celles en acier, car « nous sommes à quelques kilomètres de la mer. Nous ne pouvons pas en avoir de gros stock à cause de l’hygrométrie élevée, qui pourrait les faire rouiller », précise l’ingénieur.