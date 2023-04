[Repères] Quatre voies de production de gaz renouvelable pour viser l'autonomie en France d'ici à 2050

Les gaziers français l'affirment. On peut produire 20% de gaz renouvelables en France dès 2030, et atteindre 100% d'ici à 2050, pour être enfin autonome en gaz. La méthanisation des déchets agricoles ou urbains ne va pas y suffire. Pour diversifier les sources d'intrants, trois aux technologies sont en train d'être industrialisées.

La méthanisation (ou biométhanisation) est le processus biologique de dégradation par des micro-organismes des matières organiques (biodéchets solides ou liquides agricoles, de l’agroalimentaire, de la restauration…) en absence d'oxygène ou de digestion anaérobie, réalisé dans un digesteur. Ce processus produit un mélange gazeux saturé en eau et constitué à 50 à 55% de méthane, le biogaz. Il peut être valorisé en chaleur et/ou en électricité par cogénération, ou purifié, pour enlever l’eau et le CO2 excédentaire qu’il contient, pour produire un biométhane (CH4) injectable dans les réseaux ou utilisé comme carburant (bioGNV).

Au 31 décembre 2022, la France comptait 1 705 installations de méthanisation, dont 197 en valorisation de chaleur seule (12%), 994 en valorisation électricité et chaleur (58%) et 514 (41%) qui injectaient 7 TWh de biométhane dans les réseaux, soit 1,6% de la consommation de gaz naturel. En 2050, en France, la méthanisation pourrait produire 130 TWh de méthane par an, soit 40% de la production française de méthane (320 TWh), selon le scénario des gaziers français.

La pyrogazéification pour déchets solides non valorisables

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]