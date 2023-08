[Repères] Comment sont encadrés les influenceurs des réseaux sociaux

Accompagner l’influenceur et protéger les consommateurs. Voici les deux axes clefs de la proposition de loi transpartisane relative aux créateurs de contenus en ligne, adoptée définitivement début juin. La France est ainsi le premier pays européen à plancher sur le sujet de la régulation des pratiques commerciales sur les réseaux sociaux. Jusqu’à présent, ces derniers évoluaient dans une zone grise, dans laquelle se mêlent publications personnelles, publicités, recommandations d’inconnus et arnaques.

Un besoin de clarification s’avérait nécessaire car en moins de dix ans, créer des contenus en ligne est devenu un métier. De plus, cette activité peut devenir particulièrement lucrative. L’État, à l’initiative des députés Stéphane Vojetta (REM) et Arthur Delaporte (NUPES) qui ont porté cette proposition, définit désormais ce qu’est le métier d’influenceur et impose un cadre à ceux qui l’exercent. Ainsi, selon la loi, sont considérés comme influenceurs : « les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque. » Du même coup, les agences d’influence, chargées de représenter les créateurs et de les mettre en relation avec des marques, ont été juridiquement définies. Si certains influenceurs signaient déjà un contrat écrit avec leurs agents et les marques avec lesquelles ils collaborent, cette pratique est désormais obligatoire. Et afin de protéger les influenceurs les plus jeunes, le régime des enfants mannequins leur est appliqué.

Protéger le consommateur

Au cœur de cette loi, se trouve également la régulation de la publicité sur les réseaux sociaux. En France, pour chaque photo, vidéo ou story (ndlr : une courte vidéo en ligne pendant 24 heures), il était déjà obligatoire d’indiquer à son audience si la publication résulte d’un partenariat avec une marque, et s'avère donc rémunérée. La loi réédite cette obligation, en signalant que cette mention devra être « claire, lisible et identifiable », afin d’éviter les minuscules inscriptions "ad" que certains cachent dans leurs images. De plus, elle encadre la nature des publicités : il est désormais interdit de promouvoir les médicaments, les actes de santé, la chirurgie esthétique, l’abstention thérapeutique, le tabac, le vapotage ainsi que les placements, les investissements et les actifs (sauf exception). Elle rappelle notamment que la loi Evin sur l’alcool s’applique en ligne. De plus, comme c’est déjà le cas dans la publicité classique, les traitements de l’image visant à modifier sa silhouette ou son visage devront être accompagnés du fameux « Images retouchées ».

Si l’influenceur ne respecte pas cette loi, il encourt jusqu’à deux ans de prison, 300 000 euros d’amende et l’interdiction temporaire d’exercer son activité. Afin d’identifier les fraudeurs, la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) a constitué une « brigade de l’influence commerciale » d’une quinzaine de personnes. Elle compte également sur les plateformes, qui devront supprimer les contenus illicites et pourront être tenues responsables des dérives de leurs utilisateurs. Notons que cette loi ne s’applique qu’aux influenceurs français, résidant dans l’Union européenne. Pour empêcher tout contournement, ceux exerçant depuis l’étranger - et notamment depuis Dubaï, devenue la ville de nombreux riches influenceurs -, devront désigner un représentant légal sur le sol européen. Ce dernier devra garantir la conformité des contrats et répondre en cas de besoins aux demandes de l’administration française.