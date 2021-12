Renault promet d’ancrer son activité en France malgré les suppressions de postes

Fin des négociations chez Renault. Mardi 14 décembre, le constructeur automobile a conclu son accord social triennal pour la période 2022-2024. Le texte a obtenu une majorité grâce à l’aval des syndicats CFE-CGC, CFDT et FO. Si le groupe français promet d’embaucher et de redresser sa production en France, les concessions sur les effectifs et le temps de travail sont dénoncées par la CGT qui a refusé de signer.