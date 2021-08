Renault imagine des livraisons par drone où que vous soyez avec son camping-car de luxe

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Renault Avec son Hippie Caviar Hotel, Renault revisite le camping-car des sixties... en version grand luxe !

Perdu au milieu des montagnes ou en rase campagne, il vous manque une bouteille de champagne ou une boîte de cassoulet ? Faites-la livrer par drone ! Le 27 août, lors du Caravan Salon de Düsseldorf, en Allemagne, Renault présentera un nouveau camping-car de luxe, baptisé Hippie Caviar Hotel. Reprenant le design du Trafic électrique restylé qui doit sortir en 2022, le véhicule proposera des services cinq étoiles, comme des livraisons par drone directement sur le toit… Une adaptation (très) libre de l'esprit sixties, qui s'attirera sûrement quelques moqueries de la part des campeurs « à l'ancienne ».



Matières naturelles, aménagements inédits, services de conciergerie, le Hippie Caviar Hotel met tous les atouts de son côté pour séduire une clientèle aisée. © Renault

Toit-terrasse et bois exotique

Renault n'a pas lésiné sur les moyens pour séduire les riches clients ayant des envies d'évasion. Dans l'habitacle du concept car, un bardage en bois exotique, une table et des sièges en fibres naturelles (lin et laine). Au-dessus, un toit-terrasse avec deux transats amovibles et une table, pour observer le ciel étoilé. Deux configurations sont possibles pour la nuit, « cosy » ou « contemplation » : une banquette, qui se transforme en lit double, peut être installée à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du véhicule, à l'arrière, sous le hayon. Des rideaux permettent de couvrir cet espace supplémentaire afin de protéger ses occupants de la pluie et des regards indiscrets.



Besoin d'une borne de recharge électrique, d'une douche ? Un appel et le service de conciergerie vous les installera. © Renault

Conteneurs logistiques

Mais on vous l'a dit, c'est surtout sur les services proposés que Renault a mis le paquet. Le constructeur promet des livraisons de conteneurs logistiques (douche, sanitaires, borne de recharge électrique, etc.), mais aussi des prestations de conciergerie 2.0, avec des commandes en ligne livrées par drone directement sur le toit.

Renault semble bien décidé à profiter des envies d'évasion nées après deux années de Covid-19, alors que les ventes de camping-cars ont bondi de 5 % en 2020.