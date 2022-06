Renault et Atos s’allient pour commercialiser une solution de collecte de données industrielles

Si Renault ne cache pas ses ambitions de vouloir diversifier ses activités dans le cadre de son plan Renaulution, le constructeur automobile n’était pas forcément attendu sur le segment de l’automatisme industriel. Et pourtant. Le groupe annonce mardi 29 juin s’allier à Atos pour commercialiser une « solution inédite de collecte de datas industrielles à grande échelle pour accélérer l’industrie 4.0 ». Baptisée ID@scale (Industrial Data @ Scale), elle sera proposée clé en main (« as a service ») aux industriels qui souhaitent améliorer la performance globale de leur outil de production. Initialement conçu par Renault pour ses propres équipements, le produit va être propulsé et commercialisé par Atos et son service cloud. Les deux entreprises expliquent à L’Usine Nouvelle la naissance de ce partenariat atypique.

[...]