«Réguler sans les entreprises, cela ne marchera pas», selon le député européen Pascal Durand

L'Usine Nouvelle - Les entreprises sont-elles davantage qu’auparavant sous pression?

Pascal Durand - Clairement oui. Les investisseurs ont compris, de manière cynique ou non, que la question de la durabilité n’est plus dissociable de la valeur de l’entreprise. Les lignes bougent au sein des entreprises, notamment avec l’arrivée de jeunes cadres. Il y avait bien sûr déjà des salariés plus âgés motivés, mais ils étaient davantage marginalisés. Lorsque j’étais jeune avocat, l’entreprise était là pour faire du profit et donner de l’emploi. Quand vous expliquiez qu’il fallait aussi faire attention aux droits humains ou à la biodiversité, on vous répondait qu’il fallait tenir compte de la concurrence et de la nécessité de produire à bas coût. Cela a changé. Le signal prix est toujours important, mais il n’est plus le seul critère de production et de consommation.

Ce sont les parties prenantes économiques qui sont à la manœuvre?

