[Régionales 2021] Aux champs ou à l’usine ? Le Grand Est tiraillé par ses disparités

Cinq ans n’ont pas suffi à brouiller les frontières entre l’Alsace, la Champagne-Ardennes et la Lorraine. Les sujets sensibles ne manquent pas dans le Grand Est. On pourrait mentionner le projet controversé de stockage géologique des déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse (voir notre focus ci-dessous). Ou, de façon plus large, l’attractivité d’un territoire où la population stagne. Mais dans le débat politique pour les élections régionales, c’est l’équilibre entre les collectivités qui revient encore et toujours sur la table. La création de la Collectivité européenne d’Alsace, début 2021, n’a pas arrangé les choses.