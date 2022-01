Référents, accélérateurs… De nouvelles mesures pour accompagner les ETI françaises

La start-up nation n’est pas la seule ambition du quinquennat. Mercredi 5 janvier se tenait à Bercy un grand raout pour amplifier la stratégie « Nation ETI ». Au nombre de 5 400, dont 1 738 dans le secteur de l’industrie, les ETI représentent 0,2% des entreprises françaises, mais 29% des investissements, et 26% de la valeur ajoutée de l’ensemble des entreprises. L'objectif est de renforcer la « culture ETI » de l’Etat et de faciliter les relations avec l’administration. Au-delà du partenariat fiscal entre la Direction générale des finances publiques et les ETI qui existent déjà, l’Etat nommera dans chaque région un référent ETI unique à même de coordonner ses différents services. Fiscalité, social, environnement, il sera chargé d’aplanir les difficultés rencontrées.