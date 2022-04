Recylex demande sa mise en redressement judiciaire

« Au vu des offres reçues dans le cadre du processus de cession d’actifs que la société avait initié en 2021, Recylex ne disposera pas de ressources financières suffisantes pour permettre une restructuration de la dette dans un cadre amiable. Il sera par ailleurs impossible de mettre en œuvre le programme de cession d’actifs envisagé. » C'est par un communiqué publié vendredi 15 avril que le groupe Recylex, présidé et dirigé par Thomas Hüser, a annoncé qu'il demandait « son placement en redressement judiciaire et la mise en œuvre d'un plan de cession de ses actifs industriels suite à l'échec de la restructuration de sa dette ».

À la demande du groupe, le tribunal de commerce de Paris avait ouvert en juin 2021 une procédure de conciliation entre Recylex, ex-Metaleurop, et ses partenaires financiers et créanciers, en l'occurrence son actionnaire historique Glencore International, pour un emprunt de 16 millions d'euros souscrit en 2014, la Commission européenne pour une amende de 25,7 millions d’euros datant de 2018 et SNCF Réseau.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]