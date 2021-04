Reconversions vers les métiers qui recrutent, c'est parti !

Il y a d'abord le sourire de ces 24 femmes, réunies dans un amphithéâtre de Derichebourg Multiservices à Créteil (Val-de-Marne). Agents d’entretien, elles attendent avec impatience le début, le 10 mai, de leur formation de 14 mois pour décrocher un diplôme d’Etat d’aides-soignantes. Elles seront ensuite embauchées en CDI par Korian pour s'occuper de personnes âgées. Un métier dont elles rêvent parfois depuis longtemps, mais aussi un passage d’un temps partiel à un temps plein, d’un SMIC à 1 906 euros bruts par mois, d'un emploi non qualifié à un diplôme d'Etat... Avec un avenir professionnel sécurisé, le secteur prévoyant des recrutements massifs dans ce métier qualifié, avec le vieillissement de la population.

Cette collaboration entre les deux groupes, présentée le 7 avril en présence de deux ministres et de représentants du Medef et de la CFDT, est la première concrétisation du dispositif Transitions collectives (TransCo). Imaginé par les huit organisations patronales et syndicales durant l’automne 2020, repris tel quel par le ministère du Travail, il organise la reconversion professionnelle de salariés dont l’emploi est menacé à court ou moyen terme, vers un métier qui recrute dans leur bassin d’emploi.

Changer de métier sans passer par la case chômage

