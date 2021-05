[Rapport CyclOpe] Pourquoi la flambée des cours des matières premières n'est pas due à un super-cycle

15 jours gratuits et sans engagement

Les matières premières volent de record en record. Début mai, le cuivre a dépassé les 10 000 dollars la tonne au LME, une barre symbolique jamais atteinte depuis 2011. L’étain se négocie autour de 30 000 dollars la tonne, le palladium flambe à 3 000 dollars l’once. Sans compter le minerai de fer, dont les cours ont culminé au-delà des 200 dollars la tonne, mais aussi le maïs, le blé et le soja. « Un vent de folie a touché un certain nombre de produits », concède Philippe Chalmin, professeur d’histoire économique à Dauphine et codirecteur du rapport annuel Cyclope.