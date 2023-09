"Raccourcir les délais d’implantation des usines est un non-sens", estime Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT

L'Usine Nouvelle. - La réindustrialisation, avec le plan France 2030 et le projet de loi industrie verte, est une priorité du gouvernement. Approuvez-vous les leviers de son action ?

Sophie Binet. - La réindustrialisation est au cœur des annonces, mais ses résultats concrets sont marginaux. La politique industrielle d’Emmanuel Macron n’a pas de cap et revient seulement à s’aligner sur l’intérêt et les besoins des multinationales. Cette politique a deux piliers : baisser le coût du travail ou plutôt le prix du travail, en multipliant les cadeaux en direction des entreprises à travers des aides directes, des exonérations sociales et fiscales. Le montant des aides publiques aux entreprises, c’est 160 à 200 milliards d’euros par an, soit un tiers du budget de l’État environ.

S’il peut être légitime de soutenir les entreprises, ces aides doivent être ciblées, entre autres, vers les plus exposées à la concurrence et celles qui ne distribuent pas de dividendes, en plus d’être conditionnées. Ces dernières années, Sanofi a bénéficié pleinement du crédit d’impôt recherche tout en supprimant la moitié des postes de chercheurs. Les salariés du fabricant de cloisons Clestra, près de Strasbourg, où je suis allée récemment, s’inquiètent des perspectives après une reprise de leur entreprise assistée d’une aide publique de 4 millions d’euros. L’État ne se fait pas respecter. Dans ces situations, il faut forcer l’actionnaire à se mettre autour d’une table et prévoir un remboursement des aides en cas de non-respect des engagements.

Quel est l’autre pilier que vous contestez ?

[...]