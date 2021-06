Qui sont les dix scale-up françaises de la cybersécurité, potentielles futures licornes ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © École polytechnique (J.Barande) - Flickr

Si les 12 derniers mois – de juin 2020 à juin 2021 – ont pu freiner la croissance de certaines start-up de la cybersécurité, affectées par la crise sanitaire, d’autres ont vu la leur s’accélérer. A tel point qu’elles sont sorties du radar des start-up du domaine, réalisé depuis 2017 par le cabinet Wavestone et le Hub de Bpifrance. Pour la quatrième édition, dévoilée au salon VivaTech jeudi 17 juin, le radar comprend donc une nouvelle catégorie, les scale-up, qui compte dix pépites.

"On observe cette année une montée en maturité du secteur, avec 11 fermetures, soit plus que l’an dernier, et pas mal de start-up qui ont dépassé les 35 employés et sont donc sorties du radar, explique Gérôme Billois, expert en cybersécurité, associé au cabinet Wavestone. "Pour continuer à les suivre, nous avons créé une nouvelle catégorie, en reprenant les critères de sélection du Next120 et en les divisant par deux. Cela nous a permis d’arriver à 10 scale-up, qui pourraient rejoindre le Next120 et se transformer en licornes."

Ces dix pépites prometteuses de la cybersécurité sont les suivantes :

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]