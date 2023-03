Quels sont les secteurs prisés par les deeptechs ?

Le terme deeptech est régulièrement évoqué par les entrepreneurs, investisseurs et observateurs du milieu. Mais que recouvre-t-il vraiment ? Quelles technologies sont aujourd’hui financées et quelles sont les tendances de demain ? A l’occasion du salon Hello Tomorrow, le BCG s’est penché sur ce sujet. L’occasion de faire un tour d’horizon de ces start-up jugées innovantes et de comprendre à quels secteurs elles appartiennent.

Une définition évolutive

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]