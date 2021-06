Quelles technologies vertes subventionner (ou pas) pour sauver le climat ?

15 jours gratuits et sans engagement

En matière de subventions, la première recommandation des économistes, avant même de d’investir dans les technologies propres, consiste déjà à supprimer toutes celles qui alimentent les énergies fossiles. Ils les chiffrent à 6,5 % du PIB mondial et la France n’est pas exempte de ces pratiques avec la sous-tarification du gazole, des subventions versées aux compagnies aérienne à bas coût, les aides à l’exportation de Bpifrance pour des projets de prospection gazière ou des terminaux GNL… Et il semble bien difficile de s’en défaire. Ainsi, la hausse prévue du gazole pour les entreprises du BTP prévu pour le 1er juillet 2021 a été repoussée au 1er Janvier 2023 pour cause d’inflation sur les matériaux que subit déjà le secteur.