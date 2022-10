Quelle quotité choisir pour son assurance de prêt immobilier ?

Qu’est-ce que la quotité d’assurance ?

La quotité correspond à la part de l’emprunt remboursé par l’assurance dans l’éventualité où l’emprunteur ne pourrait plus rembourser le prêt souscrit (décès, invalidité totale). Autrement dit, il s’agit du pourcentage du montant total du crédit pour lequel l’assurance de prêt immobilier est effective. Plus cette quotité est élevée, plus le montant de la prime d'assurance le sera également.

Bien que ce soit à l’emprunteur de choisir cette quotité, la banque est également en droit de demander une part minimum pour valider l’emprunt. Comment faire son choix en toute connaissance de cause ? Voici quelques explications et nous vous donnons aussi à la fin de cet article le nom d'un acteur spécialisé pour vous conseiller.

Choisir la quotité selon le nombre d'emprunteurs

Le premier facteur déterminant dans la sélection de la quotité est le nombre de personnes engagées dans l’emprunt. En l’occurrence, si le prêt est signé par une seule personne, le montant de la quotité sera nécessairement de 100 %. La banque exigera un remboursement total de l’argent emprunté et s’attendra donc à ce que l’assureur puisse rembourser la totalité des mensualités si cela est nécessaire.

La question devient plus complexe à partir du moment où l’emprunt est signé par au moins 2 personnes. Là encore, la quotité totale devra être au minimum de 100 % pour que l’emprunt puisse être validé et de 200 % au maximum. Reste à savoir comment cette quotité sera répartie entre les différents souscripteurs. S’il est possible de fixer une part égale pour chaque personne (50 % pour 2 personnes, 33 % pour 3, etc.), il existe également bien d’autres options.

La répartition égale de la quotité est une solution intéressante dans le cas où chacune des parties disposerait de revenus équivalents. Elle permet à chacun de bénéficier de la même couverture, et par extension de payer la même prime d’assurance. Cela évite notamment les situations de déséquilibre et minimise les risques de non-paiement.

Maintenant, si les capacités de remboursement sont déséquilibrées entre les personnes, il peut alors être plus judicieux de proposer une quotité plus importante pour celui ou ceux qui présentent des revenus moins importants. Dans l’éventualité où la personne la plus stable financièrement viendrait à décéder, l’individu restant pourrait avoir du mal à rembourser 50 % du crédit restant par ses propres moyens. Dans ce cas, il devient particulièrement intéressant d’augmenter la quotité de la personne ayant moins de revenus, avec une répartition à 70/30 par exemple. À noter que la quotité totale doit au moins être de 100 %, mais qu’elle peut aller au-delà si nécessaire. Il est même possible que chaque emprunteur dispose d’une couverture de 100 %, ce qui signifie alors qu’en cas de décès de l’un d’entre eux, l’assurance se charge de rembourser l’intégralité du prêt. Il est donc crucial de bien examiner la part de risque et la rentabilité de l’assurance avant de s’engager.

La loi Lemoine : ce qu’elle change

Depuis sa mise en vigueur, le 1er juin 2022, la loi Lemoine a facilité la possibilité pour les emprunteurs de changer leur assurance de prêt immobilier à tout moment. Cette résiliation est désormais sans frais supplémentaire et ne nécessite plus d’attendre la date anniversaire du contrat pour être demandée. Cela implique par ailleurs que la quotité de l’assurance peut être modifiée si les souscripteurs le souhaitent. Si la quotité doit être revue à la hausse, il suffit d’en informer son assureur, qui proposera alors de nouveaux tarifs. Lorsqu’il s’agit de diminuer la quotité, il est recommandé de demander plutôt à un autre assureur, qui se chargera de faire le reste.

La loi Lemoine a également mis fin au questionnaire médical pour les prêts arrivant à échéance avant les 60 ans de l’emprunteur et inférieurs à 200 000 euros assurés par personne. Ce changement est notamment une très bonne nouvelle pour les personnes malades ou anciennement malades, qui devaient jusqu’ici payer une majoration sur leur prime d’assurance. Cela signifie que la quotité est devenue très impactante et que, par exemple, pour un emprunt de 300 000 euros avec une quotité de 50 %, le capital assuré sera de 150 000 euros, donc en dessous du seuil et il n’y aura pas de questionnaire de santé à remplir. Le choix de la quotité peut donc être utilisé pour des emprunteurs qui ont des problèmes de santé afin d'éviter de devoir répondre à des questions sur leur traitement ou leur maladie.

Le choix de la quotité n’est donc pas à prendre à la légère. Il dépend de plusieurs critères : le nombre d’emprunteurs, l’âge, le revenu ainsi que la relation de confiance entre les emprunteurs. Il s’agit d’un savant équilibre entre sécurité et rentabilité, qui doit faire l’objet d’une profonde réflexion. Bien qu’il soit possible de changer les modalités en cours de remboursement, cela reste une démarche assez lourde et complexe. Il vaut donc mieux décider à l’avance d’une solution qui favorise les intérêts de chacun sur le plan financier. Nous vous conseillons donc de bien regarder ce point et un dernier conseil, profitez-en pour comparer la proposition de votre banque avec des offres alternatives. Il existe des plateformes spécialisées en ligne (comme Réassurez-moi) qui vous feront ce travail de comparaison et se chargeront gratuitement de toutes les démarches pour vous.

