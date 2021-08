Que faut-il retenir du sixième rapport scientifique du Giec sur le réchauffement climatique ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite Le rapport du Giec apporte de nouvelles preuves indiquant que les événements climatiques extrêmes, comme les inondations, sont en partie dus à l'activité humaine.

"Les événements climatiques extrêmes seront plus fréquents et plus violents." Les mots de Hoesung Lee, président du Giec, peuvent sembler lointains pour une personne ayant passé son mois de juillet sous une météo maussade en métropole française. Peut-être ont-ils plus de substance lorsqu'on se penche sur les inondations en Allemagne ou en Chine, les records de températures en Russie ou au Canada, ou les incendies qui ravagent actuellement la Grèce et la Turquie. Des événements qui ont tous eu lieu lors de ce même mois de juillet.

Pour faire cette déclaration, Hoesung Lee s'appuie sur la première partie du sixième rapport de son organisme, publié le lundi 9 août. Une évaluation du climat et de ses changements qui fait la synthèse de 14 000 études scientifiques et met à jour l'état des connaissances sur ce sujet. Sept ans après ses dernières conclusions, le Giec revient donc avec un rapport "plus complet et précis" sur l'effet des activités humaines sur l'environnement.

L'humanité "sans équivoque" à l'origine du réchauffement climatique

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]