Qubit Pharmaceuticals, Aqemia, Owkin... Comment les start-up accélèrent la sélection de candidats-médicaments

Plusieurs années et des millions d’euros. Avant même de débuter les essais cliniques, la recherche de médicaments est longue et coûteuse. Pour accélérer la sélection de candidats-médicaments, les laboratoires se tournent vers des start-up dont les technologies numériques évitent de synthétiser et de tester en laboratoire des molécules. Tour d’horizon à travers quatre biotechs créées par des Français.