Quatre pôles de compétitivité s'allient sous la bannière Enosis Santé

Quatre des plus grands pôles de compétitivité en matière de santé viennent d’officialiser, le 19 mai 2022, la création d’une alliance baptisée Enosis Santé. Aucun des pôles fondateurs, qu’il s’agisse de Biovalley France dans le Grand Est, d’Eurobiomed pour les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie, de Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes ou de Medicen Paris Région, ne cessera ni ses travaux, ni ses engagements. Mais Enosis Santé doit leur permettre au niveau national de mieux coordonner des actions, de parler d’une seule voix et de mieux représenter les 1200 membres du domaine de la santé, en majorité des entreprises de la pharmacie, du diagnostic, des dispositifs médicaux, ou encore de la santé digitale. Avec l’ambition de contribuer à l’accélération de l’innovation en santé et de renforcer la souveraineté sanitaire. [...]

