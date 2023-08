Quatre audacieux projets d'avions à hydrogène

Airbus n’est pas le seul à parier sur l’hydrogène. Son utilisation est poussée par plusieurs projets, nés pour la plupart dans le sillage de celui de l’avionneur européen. Tous comptent mettre à profit sa densité énergétique trois fois supérieure à celle du kérosène. Surtout, l’hydrogène – le plus souvent employé dans ces projets via une pile à combustible – constitue la seule voie permettant des vols vraiment neutres en carbone. Mais il a le mauvais goût de fuir facilement et d’imposer un stockage encombrant et complexe, nécessitant un système cryogénique à - 253 °C pour le liquéfier.

