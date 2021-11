Quantique, batteries, nucléaire... Où en est la France en matière d'innovation ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © C. Fresillon / Quandela / C2N / CNRS Photothèque La France compte plusieurs pépites du quantique dont Quandela qui mise sur les photons uniques.

À quelques mois de la présidentielle, Emmanuel Macron a fixé un cadre pour réindustrialiser la France à l’horizon 2030. Au programme : le développement de 13 filières sectorielles ou transversales. Parmi elles, celles qui sont émergentes (hydrogène vert, technologies numériques critiques…), celles qui sont « à transformer » (nucléaire, aéronautique, alimentation), « à réinventer » (médicament, automobile…), « sous-capitalisées » (semi-conducteurs)…

Le projet France 2030 étant le fruit d’un relatif consensus entre le monde économique, le milieu académique et le gouvernement, ses enjeux devraient résister à une alternance politique. Mais, comme l’a souligné le Président, « il faut mener, en même temps, la bataille de l’innovation et celle de l’industrialisation ». Nous avons ausculté quatre filières – le nouveau nucléaire, le quantique, les batteries et les semi-conducteurs – pour faire un état des lieux de la recherche, des entreprises innovantes et des acteurs industriels.

Nouveau nucléaire, paralysie générale

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]