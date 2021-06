Quand les matériaux ouvrent de nouveaux usages à l'impression 3D

Longtemps cantonnée au prototypage, l’impression 3D prend ses marques dans les usines. En cause, des procédés plus fiables et des machines plus productives. Mais pas seulement. L’innovation sur les matériaux participe elle aussi à la multiplication des usages. « La fabrication additive n’est plus réservée aux pionniers comme Safran et Michelin, elle est utilisée par L’Oréal, Decathlon et des horlogers de luxe, estime Jean-Daniel Penot, expert du sujet à l’école d’ingénieurs du Cesi. Cet usage industriel implique tous les matériaux. »