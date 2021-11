Quand le numérique se met au service du bien-être animal

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © AH A la ferme de la Frandelles, les vaches sont équipées du collier No Fence

A quelques mètres de l’entrée de la ferme de Brandelles, à Saint-Martin-de-Brethencourt dans les Yvelines, les vaches pâturent en bord de route. Aucune clôture ne les empêche de rejoindre le bitume. Pourtant, pas un animal ne traverse pour dévorer les pommes qui tombent des arbres de l’autre côté de la départementale.

« La première semaine, nous avons eu jusqu’à 6 appels par jour de voisins pour nous alerter. Ils craignaient que nos animaux s’échappent », sourit Florentin Genty, l’agriculteur à la tête de cette exploitation de 80 bovins et 80 brebis. Des messages qui ne l’ont pas inquiété. Et pour cause : malgré l’absence de barrière, Florentin Genty sait que ses vaches ne peuvent pas s’échapper. Autour de leur cou, un énorme collier contient un GPS qui leur envoie des signaux sonores puis des décharges électriques lorsqu’elles s’approchent des limites virtuelles qu'il a tracées via son application GPS.

Mettre en place des clôtures virtuelles

