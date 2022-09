Quand la société fait pression sur les entreprises

Partir ou rester ? Aux premiers jours de la guerre en Ukraine, la question agite tous les états-majors. Les sanctions européennes n’interdisent pas formellement tout contact économique avec Moscou. Mais sur les réseaux sociaux, une autre bataille se joue. Des appels au boycott ciblent les entreprises comme Leroy Merlin et Auchan, qui traînent les pieds pour sortir de Russie. Des militants protestent au pied de la tour de TotalEnergies à la Défense. De quoi pousser Renault à jeter l’éponge. D’autres, à l’image de Nestlé, qui a suspendu la vente de ses emblématiques KitKat à Moscou sans abandonner ses usines, ont opéré un repli moins affirmé. Les risques pour leur réputation ne sont pas les seules raisons à avoir poussé les sociétés européennes hors de Russie. Mais le conflit en Ukraine confirme que « par rapport à il y a dix ans, on demande beaucoup plus de choses aux entreprises. Cela ne vient plus seulement des ONG, mais aussi des consommateurs. Et les donneurs d’ordres s’y mettent », reconnaît Fabrice Bonnifet, le directeur du développement durable de Bouygues et président du Collège des directeurs du développement durable.

Pour préserver leur « droit d’opérer » dans les pays, les entreprises ne peuvent plus s’en tenir à respecter le cadre légal, ni seulement à maximiser leurs profits. Elles sont sommées de s’engager pour des valeurs et d’agir, en faveur du climat en priorité, mais aussi de la biodiversité, des communautés humaines, du bien-être animal, de la transparence fiscale... Une liste non exhaustive.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]