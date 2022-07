Quand l'usine à licornes européennes se heurte à la bureaucratie

L’usine à licornes européennes peine à démarrer. Lancé en 2021, le programme de financement des start-up du Conseil européen de l’innovation, l’EIC Accelerator, est victime d’une crise de gouvernance qui a entraîné un retard de plus de six mois dans le versement de certains financements, mêlant subventions et investissement en capital. Censée le remettre sur les rails, une restructuration décidée fin avril risque de le transformer en « usine à gaz bureaucratique », déplore un artisan du projet.

