Au tribunal, Renault et PSA accusés par les ex-GM&S d’avoir asséché le carnet de commandes

Mardi 14 février, s'est tenu un surprenant barbecue devant le tribunal de Guéret (Creuse). Un rassemblement organisé par les anciens salariés de l’usine GM&S de La Souterraine (Creuse). De quoi leur permettre de patienter avant une audience chargée de décider de la responsabilité ou non des constructeurs PSA (devenu depuis Stellantis) et Renault dans la liquidation judiciaire du sous-traitant automobile spécialisé dans l’emboutissage et l’assemblage de pièces. En 2017, 156 emplois sur 276 ont été supprimés faute de charge de travail suffisante, malgré une forte mobilisation et le rachat du site par le groupe GMD.

