Produire encore ou s'arrêter ? Les industriels électro-intensifs sous pression de la flambée des prix de l’énergie

Les prochains mois s’annoncent difficiles. Les industriels européens les plus gourmands en énergie sont sous la pression des prix stratosphériques de l’électricité et du gaz. Certains commencent à tanguer. Le groupe Norsk Hydro a annoncé l’arrêt définitif fin septembre de la production d’aluminium primaire sur son usine de Slovalco, en Slovaquie, invoquant les coûts de l’énergie trop élevés. Le site, qui produisait en temps normal 175 000 tonnes d’aluminium, tournait déjà depuis plusieurs semaines à capacité réduite. Aux Pays-Bas, Nyrstar va placer en maintenance sa fonderie de zinc de Budel, pour une durée encore indéterminée. Selon l’association européenne Eurométaux, l’Europe a déjà perdu près de la moitié de ses capacités de production d’aluminium et de zinc, tous les deux très énergivores, depuis septembre 2021. « Le remplacement de ces approvisionnements par des importations représente 6 à 12 millions de tonnes d’émissions de CO2 supplémentaires », pointe Eurométaux dans une note fin juillet.

