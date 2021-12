Produire de l'hydrogène avec les eaux usées

Dans une démarche d'économie circulaire, Athena Recherche et Innovation, une jeune entreprise innovante du Maine-et-Loire, a développé un procédé prometteur permettant de récupérer du biochar (amendement agricole) et de l'hydrogène des déchets et effluents de l'industrie agroalimentaire qui a attiré l'attention de géants de l'énergie.